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Алексей Мозговой – честь и совесть Русского мира


Добавлено: 23 май 2018 в 11:56, Категория: Политика
Алексей Мозговой – честь и совесть Русского мира

Ровно три года назад русское сопротивление на Донбассе и Луганщине лишилось, пожалуй, самого ценного самородка. На родной для себя трассе Алчевск – Луганск неустановленными (официально) лицами был подло, цинично убит потомственный казак, поэт-исполнитель песен, лидер Народного ополчения Луганска, командир бригады «Призрак» Алексей Мозговой. Яркая грань его таланта – стремление к справедливости на словах и в делах, к жизни по совести, искреннее радение о простом народе – была отшлифована в ходе Русской весны, и в дальнейшем ее сияние раздражало очень многих лиц по обе стороны от зоны разграничения. Идея Новороссии как части обновленной России – территории социальной справедливости без олигархов, с подлинно народной властью, способной преобразить весь Русский мир, не была для комбрига мыльным пузырем или далекой утопией.

Увы, доблестные воины, ответственные хозяйственники с независимым мнением по многим вопросам, которые зажигали и вели за собой народ, в какой-то момент оказались опасными элементами и для руководства ЛДНР, сделавшего ставку на соблюдение (по крайней мере, формальное) Минских соглашений. Между прочим, время расставило все по местам. Сегодня на Донбассе продолжаются обстрелы мирных городов и сел с частыми жертвами среди мирного населения. Ни один пункт Минска-2 по факту не исполнен. Напротив, вместо предания ЛДНР статуса особых территорий (федерализации), депутаты Верховной Рады недавно приняли закон об оккупированных Россией землях Украины, дающий укровоякам право на любой беспредел. Выходит, правы были лидеры ополченцев, называвшие минский формат путем в никуда или даже шагом к «сливу» Новороссии...

Но память об Алексее Мозговом, Александре Беднове, Евгении Ищенко, Сергее Косогоре, Павле Дремове, Михаиле Толстых, Арсении Павлове и других менее известных героях будет жить до тех пор, пока живы люди, разделяющие их идеи и ценности. В этом материале мне хотелось бы оставить за скобками многочисленные версии о мотивах и заказчиках убийства Мозгового. В интернете их с избытком, как и информации по официальной позиции следствия. Сейчас куда важнее вспомнить о личности погибшего, рассказать, чем он жил, чтобы, перефразируя цитату Тиля Уленшпигеля, пепел Мозгового стучался в сердце каждого патриота.

В видеообращениях к руководству ЛНР и России Мозговой демонстрировал разрушенные в результате артобстрелов жилые дома и задавался логичным вопросом: к чему нам такой Минск-2? Вместе с соратником Ищенко он вскрывал миллионные махинации пана Игоря Плотницкого (экс-главы ЛНР, сбежавшего от расправы ополченцев в Москву) с гуманитарным грузом, боролся с воровством и обновленными коррупционными схемами, которые мало чем отличались от уклада жизни Луганщины при президентстве Виктора Януковича. Про контрабанду угля, ранее отгружаемого с территории ЛНР на Украину сотнями вагонов ежедневно, комбриг также рассказывал наглядно, как и соратники (Дремов, Ищенко), разделившие его участь. Он не боялся прямо обвинять в происходящем Плотницкого и его команду, а также отмечал, что в областной государственной администрации полно ставленников олигарха Александра Ефремова, продолжающего контролировать все финансовые потоки региона. Также общеизвестно намерение Мозгового национализировать Алчевский металлургический комбинат и справедливо разделять прибыль предприятия между работниками и местными жителями.

Менее чем за месяц до смерти Мозговой организовал военный парад Победы в Алчевске на 9 мая, а также помог провести в городе антифашистский форум солидарности народов Новороссии и Европы. Не скрывая, что за данные мероприятия он может поплатиться жизнью.

Мало кто знает, что, помимо разборок с местными коррупционерами, командир «Призрака» занимался делами и помасштабнее. В частности, в том же роковом для себя мае он вместе с соратником Павлом Дремовым обратился с открытым письмом в Госдуму и Совет Федерации, предлагая Нарышкину и Матвиенко создать при их учреждениях (также в регионах) Комиссии по проблемам русского народа. На самом деле, у нас осталось очень мало людей, радеющих за национальную идею и не стесняющихся выделять среди россиян русский народ, говорить о его раздробленности и бесправности за рубежом (а порой – и в самой России), о необходимости создания федеральной и региональных комиссий по его проблемам. Говорить об этом безо всякого национализма или, Боже упаси, нацизма. Между прочим, этой темой также озабочен и Президент России. Владимир Путин неоднократно заявлял, что считает отрыв 30 миллионов русских людей от своей родины после распада СССР огромной трагедией, и их судьбы ему не безразличны. Так что те круги, которым было выгодно убийство Мозгового, в конечном счете устроили диверсию против всего русского народа и против Президента.

У Мозгового болело сердце при взоре на попытки дерусификации Востока Украины, он не мог мириться с обезличиванием и дезинтеграцией русских в бывших союзных республиках. Понятное дело, что тогдашнее руководство ЛНР эти проблемы волновали в последнюю очередь. Более того, в начале декабря 2015 г. Плотницкий призвал сбежавших украинских чиновников и силовиков «возвращаться в Луганск и продолжить службу своей республике». Пытаться отправить честного полевого командира в отставку, «на заслуженный отдых», либо просто выслать вон из ЛНР было занятием бесполезным. Так что у недоброжелателей оставался только один выход и один метод. Метод, безотказно сработавший с другими героями Новороссии, которые брали на себя слишком много, не желая вписываться в какие-либо серые схемы и сомнительные союзы.

Чтобы понять, почему огромное количество граждан называют Мозгового «человеком чести» и «совестью Русского мира», лучше дать слово ему самому. Тем более, что его идеи говорят сами за себя и создают законченный образ.

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В видеоинтервью Мозговой не раз отмечал, что украинцев и русских сталкивают лбами искусственно, что можно и нужно вести мирный диалог в том числе и с националистами. Ведь главный враг – не они, а глобальный архитектор всех этих конфликтов, повсеместно внедряющий принцип «разделяй и властвуй».

У лидера ополчения просто в голове не укладывалось, как можно торговать с жестоким противником, который ведет против тебя войну на уничтожение, снабжать его углем, соляркой для БТР и т.д. Он никак не мог взять в толк, почему крупнейшие российские банки (Сбербанк, ВТБ и др.) миллиардными вливаниями поддерживают на плаву украинскую экономику. Почему не успеваешь выгнать из власти одного олигарха-кровопийцу, как на его место тут же приходит другой (если не двое)? Одновременно Мозговой постоянно призывал народ к активным действиям, требовал изменять мир вокруг себя на принципах справедливости. При необходимости – воевать, но только не сидеть сложа руки.

К сожалению, в мире большой политики и больших денег идейные люди не в цене – с ними очень сложно договориться. Для среднестатистического российского чиновника идейность вообще можно считать отвратительным качеством, мешающим хапать все, что плохо лежит. Парадоксально, но факт – олигархам и силовикам, в сфере интересов которых находятся активы Донбасса, куда проще найти общий язык с украинскими коллегами, чем с такими личностями, как Алексей Мозговой. Если они порешат, что ДНР и ЛНР могут получить независимость или интегрироваться в Россию – так, скорее всего, и произойдет. Возможен и не столь оптимистичный сценарий, при котором народные республики будут де-юре подчинены Киеву. А герои Новороссии при любом развитии событий будут делать то же, что и всегда – защищать свою землю и свой народ. Самые бескомпромиссные личности уже не смогут помочь товарищам, но передать память о них потомкам – наш святой долг.

Виктор Семенов


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Добавлено: 23 май 2018 в 11:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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