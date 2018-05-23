Автор свадебных снимков Меган Маркл и принца Гарри рассказал о фотосессии молодоженов: "Меган просто упала на Гарри"

Меган Маркл и принц Гарри

В понедельник, 21 мая, Кенсингтонский дворец опубликовал официальные свадебные портреты Меган Маркл и принца Гарри, автором которых стал известный фотограф Алекс Любомирски (его авторству принадлежат и снимки герцогов Сассекских, сделанные по случаю их помолвки). Сам он признается, что эта работа, несмотря на большую ответственность и важность момента, стала для него одной из самых простых и любимых в карьере.

По словам Любомирски, у него было всего три минуты, чтобы снять измученную пару в одиночестве. Он рассказал, что снимок, на котором Меган и Гарри сидят на ступеньках, получился случайно, так как Меган буквально упала на Гарри.

У нас было всего три с половиной минуты, чтобы сделать несколько снимков. Я сказал Меган, чтобы она села на лестницу. А она просто упала. Тогда они стали смеяться, потому что они были без сил и думали, что наконец-то все закончилось. Это был один из самых прекрасных моментов,

— поведал он.

Меган Маркл и принц Гарри

Что касается других официальных снимков, то они были названы самыми смелыми и глубоко личными королевскими портретами всех времен.

Я не хотел, чтобы эти снимки были похожи на фотографии спортивной команды или армейские кадры, когда все стоят соответственно регламенту строго по линии. Поэтому мы расположили всех членов королевской семьи по-разному: кто-то стоял, кто-то сидел, а дети были на коленях у родителей,

— поделился он.

Стоят: Камилла Паркер-Боулз, принц Чарльз, принц Гарри, Меган Маркл, мать Меган Дория Рагланд, принц УильямСидят: принц Филипп, королева Елизавета II, Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта, принц ДжорджДети: подружки невесты и пажи

Меган Маркл и принц Гарри с пажами и подружами невесты

По сообщению Кенсингтонского дворца, свадебные снимки принца Гарри и Меган Маркл пришлись по душе всем членам королевской семьи. А не это ли главная похвала для их автора?

Для меня было невероятной честью запечатлеть всю историю любви герцога и герцогини Сассекских, начиная с их помолвки и заканчивая официальными свадебными портретами. Это была очень красивая глава в моей карьере, которую я никогда не забуду,

— сказал он.

Алекс Любомирски