Биологи научились останавливать сердце при помощи вспышек света

Биологи из Украины, Европы и Америки научились управлять сокращениями клеток сердца, используя лазерные импульсы и кусочки графена, что открывает дорогу для создания "беспроводных" кардиостимуляторов, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances."Когда мы впервые заставили клетки работать таким образом в нашей лаборатории, вокруг нас собралось сразу 20 человек. Все начали кричать, что это невозможно, и меня обвинили в том, что я над ними подшутил. Это неудивительно, так как раньше никто ничего подобного не делал", — рассказывает Алекс Савченко из университета Калифорнии в Сан-Диего (США).Сердце человека и животных является уникальным органом, чьи клетки могут одновременно спонтанно вырабатывать электрические импульсы и сокращаться, не требуя для этого постоянного потока "команд" из спинного или головного мозга. Импульсы тока вырабатывают так называемые "клетки-водители", а кардиомиоциты, мускульные клетки, используют их для воспроизведения сокращений и расслабления в нужные моменты времени.Пороки сердца и некоторые болезни приводят к тому, что работа "клеток-водителей" нарушается или они начинают гибнуть, и сердце начинает биться нерегулярно. Развитие аритмии, в свою очередь, может привести к появлению серьезных проблем со здоровьем и даже к гибели человека.Сегодня медики научились бороться с аритмией, используя кардиостимуляторы — специальные электронные устройства, которые напрямую подключаются к сердцу и берут на себя роль "клеток-водителей". Кардиоводители помогают спасать жизни миллионов людей, однако у них есть много недостатков – их имплантация может вызывать воспаления, с ними нельзя ложиться внутрь сканера МРТ и многих других медицинских приборов.