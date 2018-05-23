Бизнес предложил отменить посадки за исполнение санкций

Предприниматели предлагают исключить уголовную ответственность за исполнение иностранных санкций на территории РФ и оставить только административные наказания. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников после заседания совета по законотворчеству.

«Что касается совершения действий в целях исполнения санкций, то это, скорее, нужно вывести из Уголовного кодекса и перенести в кодекс административный. И здесь формулировки требуют большей определенности», — приводит «Интерфакс» слова депутата.

По словам Мельникова, к такому мнению склоняется большинство представителей бизнеса, которые пришли на заседание совета.

Пока что законопроект об ответственности за соблюдение в России западных санкций лишь дополнили нормой об административной ответственности. Об этом сообщил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

«Штраф должностным лицам может составить 100 тысяч рублей, для юридических пока не предусмотрен», — рассказал он после заседания думского совета.