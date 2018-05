Более 80 процентов углерода в живых организмах приходится на растения

Согласно обзору биомассы Земли, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, растения значительно превосходят по общей массе все другие группы живых организмов. Также он показывает, что группы, насчитывающие наибольшее количество видов, например, членистоногие, вовсе не обязательно являются и самыми тяжелыми.

Ученые из Израиля и США, составившие обзор, подсчитывали общую массу углеродных соединений во всех живых организмах без учета переменных компонентов, таких как вода. У них получилось, что все живое вместе весит около 550 гигатонн (550 000 000 000 тонн). Из этого растения составляют 450 гигатонн (81 %). На втором месте оказались бактерии (70 гигатонн), на третьем – грибы (12 гигатонн). Далее следуют археи (8 гигатонн), протисты (4 гигатонны), животные (2 гигатонны) и, наконец, на долю вирусов приходится 0,2 гигатонны.

Если рассматривать распределение массы среди животных, то лидирующие позиции занимают членистоногие (1 гигатонна), рыбы (0,7), кольчатые черви и моллюски (по 0,2). За ними идут домашние животные (0,1), люди (0,06), нематоды (0,02), дикие млекопитающие (0,007) и дикие птицы (0,002).