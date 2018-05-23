Бывший муж Бритни Спирс снова требует от нее денег

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн

Бывший супруг Бритни Спирс Кевин Федерлайн и не думает оставлять ее в покое и снова требует денег на содержание их детей: 12-летнего Шона и 11-летнего Джейдена, которые по решению суда живут с ним (звезда же лишь видится с ними несколько раз в неделю и иногда оставляет у себя на ночь).

Как заявляет его адвокат, Федерлайн заслуживает как минимум в три раза больше той суммы алиментов, которую ему сейчас платит певица, и он сделает все, чтобы его клиент эти деньги получил.

Мы предоставили им (адвокатам Бритни Спирс. — Прим. ред.) достаточно времени для того, чтобы они решили вопрос с увеличением суммы алиментов, но они вернулись с совсем нерациональным ответом. Они не хотят предоставлять финансовую информацию Бритни, включая налоговые декларации, как того требует семейный кодекс Калифорнии. А это не какой-нибудь калифорнийский кодекс знаменитости, и ей придется ему подчиниться. Но мы по-прежнему открыты для того, чтобы решить этот вопрос без судебного вмешательства,

— рассказал адвокат Федерлайна Марк Винсент Каплан.

Кевин Федерлайн

Напомним, что конфликт между бывшими супругами разгорелся после того, как 40-летний Федерлайн сначала потребовал от 36-летней Спирс увеличить ежемесячные выплаты на 20 тысяч долларов. Его зарплата в качестве диджея сейчас составляет лишь три тысячи долларов в месяц, что, по его сведением, составляет менее одного процента годового дохода Спирс. Впрочем, как он утверждает, деньги ему нужны не на собственные прихоти, а для того, чтобы ни в чем не отказывать их со Спирс сыновьям.

Кевин просит о разумной сумме, чтобы удовлетворить потребности детей. И эта сумму должна быть как минимум в три раза больше той, что он получает,

— заявил Каплан.

А получает Федерлайн сейчас, к слову, и так сумму довольно немаленькую — ежемесячно Спирс платит ему 20 тысяч долларов. Так что в то, что Бритни все же согласится на его требования, верится с трудом.

Бритни Спирс с детьми