Центр имени Хруничева привез на выставку новые «Протоны»

На Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX 2018 впервые представлены ракеты-носители «Протон-Л» и «Протон-М» российского производства. Главное их достоинство — расширенные возможности запуска космических аппаратов, сообщает Центр имени Хруничева на своем сайте.

«Протон-Л» — это оптимизированная версия трехступенчатой ракеты-носителя «Протон-М», лишенная второй ступени. В обеих ракетах-носителях используется новый, менее токсичный вид топлива нафтил.

«Первый пуск ракеты "Протон-Л" состоится, после того как будет заключен соответствующий контракт на пуск такого носителя», — цитирует РБК заместителя гендиректора Центра имени Хруничева Андрея Панкратова.

Ранее запуск планировался на конец 2019 года.