Чем больше всего любит заниматься Кейт Миддлтон с детьми?

36-летняя Кейт Миддлтон недавно родила третьего ребенка и сразу приступила к выполнению королевских обязанностей. Последний раз общественность видела ее на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. Миддлтон мама многодетная — воспитывает троих детей. Из-за постоянных королевских дел, разъездов и публичных выходов Миддлтон не может уделять столько времени детям, сколько хочет. Поэтому каждый момент, проведенный с малышами, она очень ценит.



Кейт написала открытое письмо, направленное в поддержку благотворительной акции «Неделя детских хосписов»: «Проводить как можно больше времени с детьми — это важный аспект семейной жизни. Как мама я больше всего люблю самые простые семейные моменты, например, играть с детьми на улице».

Акция в этом году получила название «Жизнь коротка», поэтому Кейт, являющаяся патроном хоспис-центра East Anglia’s Children’s Hospices с 2012 года, решила написать именно такое письмо.

Напомним, родила Кейт третьего ребенка в лондонской больнице святой Марии, в частном крыле Линдо, где проходили и предыдущие роды. 23 апреля Кейт прибыла в госпиталь, о чем тут же стало известно СМИ. «Ее Королевское Высочество Герцогиня Кембриджская доставлена в больницу святой Марии, Паддингтон, Лондон, утром на ранней стадии родов. Герцогиня отправилась в больницу на машине из Кенсингтонского дворца с Герцогом Кембриджским» – говорится в сообщении.

В интернете ходили слухи о том, что герцогиня выберет роды в домашних условиях. Такая традиция в королевской семье не в новинку, ведь это помогает оградить такое важное событие от камер папарацци и фанатов, которые, кстати, находились во время родов на улице возле больницы.

4 сентября пресс-служба Кенсингтонского дворца, официальной резиденции супружеской пары, официально сообщила о скором пополнении. Из-за утреннего токсикоза и плохого самочувствия Миддлтон на время отказалась от выходов в свет.