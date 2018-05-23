Цыбизова призвала регионы усилить работу по развитию паллиативной медицины

Региональным властям следует активизировать работу по развитию паллиативной медицины с тем, чтобы выделенные Правительством на эти нужды 4,3 млрд рублей не остались невостребованными, заявила на парламентских слушаниях в Госдуме депутат от Волгоградской области Татьяна Цыбизова («Единая Россия»).

В выступлении парламентарий отметила успехи в формировании этого нового для страны направления в здравоохранении, обратив внимание на правотворческую работу по созданию необходимой нормативной базы, подготовку кадров, организацию отделений сестринского ухода и открытие паллиативных кабинетов.

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Кроме того, Минздрав поставил цель к 2020 году довести число паллиативных коек до 14 тысяч и обеспечить паллиативную помощь на дому во всех субъектах Федерации.

В этой связи, отметила депутат, регионам следует своевременно заняться составлением расписания по оказанию паллиативной помощи, а также подготовкой персонала для этой деятельности.

В выступлении на парламентских слушаниях Цыбизова также обратилась и к Минздраву с просьбой о пересмотре и расширении перечня статей, по которым субъекты Федерации смогут расходовать средства, выделенные на развитие паллиативной медицины.

Законодатель напомнила, что в настоящее время в России, по оценкам Минздрава, ежегодно около 300 тысяч уходящих больных нуждаются в паллиативной помощи. Одновременно по стране существует всего 26 хосписов, в связи с чем регионы хотели бы использовать направляемые средства для создания новых или приведения в соответствие с международными стандартами паллиативной помощи имеющихся медицинских учреждений.

Парламентарий также призвала помнить и о пациентах, нуждающихся в паллиативной помощи на дому. В этой связи Цыбизова предложила профильным региональным ведомствам оперативно направить в федеральный Минздрав предложения о расширении существующего перечня в зависимости от потребностей.

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