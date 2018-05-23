День 23 мая в истории

Всемирный день черепахи

Этот необычный праздник появился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Эта организация была создана в 1990 году в Малибу (США) для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города.

Черепахи — один из четырёх современных отрядов пресмыкающихся. Известно более 340 видов, которые живут как в воде, так и на суше. Распространены в тропических и умеренных климатических зонах почти по всей Земле. Эти животные существуют на Земле уже более 220 миллионов лет.

21 год назад (1997) был подписан Устав Союза Белоруссии и России.

Свои подписи под документом поставили Президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко.

Согласно Уставу, были сформированы Высший государственный совет и Исполнительный комитет Союзного государства. Также было создано Парламентское Собрание Союза России и Белоруссии.

В состав Высшего государственного совета входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов обеих стран.

Парламентское Собрание Союза России и Белоруссии состоит из 36 членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, делегированных палатами Федерального Собрания РФ, и 36 членов Совета Республики, депутатов Палаты представителей, делегированных палатами Национального собрания Республики Белоруссия.

26 лет назад (1992) Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина и США подписали в Лиссабоне (Португалия) Протокол к Договору между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) (так называемый «Лиссабонский протокол»).

В соответствии с документом, Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина как государства — правопреемники СССР стали участниками Договора СНВ-1 и взяли на себя обязательства бывшего СССР по Договору.

Кроме того, согласно Лиссабонскому протоколу, Белоруссия, Украина и Казахстан обязались ликвидировать или передать России все ядерное оружие, оставшееся на их территории после распада СССР. Протокол вступил в силу одновременно с основным документом 5 декабря 1994 года.

69 лет назад (1949) была основана Федеративная Республика Германия (ФРГ).

Новое государство было расположено на территориях американской, британской и французской зон оккупации нацистской Германии. 23 мая 1949 года Парламентский совет провозгласил вступление в силу Основного закона страны, который был принят 8 мая 1949 года.

Название «Федеративная Республика Германии» было придумано Теодором Хейсом, который впоследствии стал первым президентом страны. Столицей ФРГ стал г. Бонн.

7 октября 1949 года на территории советской зоны оккупации была провозглашена Германская Демократическая Республика (ГДР).

В течение более 40 лет ФРГ и ГДР существовали параллельно. В 1990 году обе страны вновь объединились.

400 лет назад (1618) началась Тридцатилетняя война.

В этот день в Праге дворяне-протестанты свергли католических наместников королевской династии Габсбургов, которые проводили жесткую религиозную и административную политику. Это вылилось в первую общеевропейскую войну между габсбургским блоком (Священная Римская империя, Австрия и Испания) и антигабсбургской коалиции (Швеция, Дания, Россия, Нидерланды и Франция). Она началась как религиозное столкновение между протестантами и католиками Германии, но затем переросла в борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе.

Конфликт завершился в 1648 году заключением Вестфальского мира.

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