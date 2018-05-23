Депутаты рассмотрят проект о запрете держать дома диких животных

Проект закона о запрете содержания в домашних условиях опасных диких животных внесен в Государственную думу России.

Соответствующая информация появилась в среду в базе данных нижней палаты парламента. Уточняется, что законопроект подразумевает введение запрета на содержание диких животных, которые могут представлять опасность для жизни человека (тигры, леопарды, медведи и пр.), в многоквартирных домах, домовладениях, дачах.

Предполагается, что конкретный перечень животных будет устанавливать правительство.