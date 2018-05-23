Десантники из Европы, Азии, Южной Америки и Африки примут участие в АрМИ-2018

Десантники из Европы, Азии, Южной Америки и Африки будут состязаться за право называться «лучшим среди равных» по полевой выучке среди десантных подразделений в ходе проведения Армейских международных игр (АрМИ-2018).

Впервые в международном конкурсе «Десантный взвод» примут участие военнослужащие из Исламской Республики Пакистан, Алжирской Народной Демократической Республики и Республики Судан.

Представители пяти иностранных государств официально подтвердили свою заявку на участие в международном конкурсе «Десантный взвод» на 3-й планирующей конференции по подготовке и проведению АрМИ-2018, которая состоялась в парке «Патриот» (Московская область) в начале текущей недели.

Кроме дебютантов конкурса в международных состязаниях по полевой выучке среди десантных подразделений будут выступать команды из Китайской Народной Республики, Боливарианской Республики Венесуэла и Российской Федерации.

Напомним, что в текущем году конкурс будет проводиться в период с 28 июля по 11 августа, основные его этапы пройдут на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области.