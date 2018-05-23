Девять сотрудников Мариинского театра госпитализированы с отравлением

Девять сотрудников Мариинского театра в Санкт-Петербурге госпитализированы с отравлением, из них трое поступили в больницу сегодня, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«Вчера было шесть, сегодня госпитализировали еще троих. Состояние среднее. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — пояснили в пресс-службе.

22 мая произошло массовое отравление сотрудников из-за обеда в столовой Мариинского театра, четыре человека были госпитализированы в тот же день. В связи с происшествием театр закрыли.

После санитарно-эпидемиологического исследования Роспотребнадзор заявил, что причиной отравления стала сальмонелла, которую обнаружили в сырой куриной печени.