Дипломат США заявил об «акустической атаке» в Китае

Сотрудник американского консульства в Гуанчжоу (КНР) заявил, что испытывает странные ощущения, подобные тем, которые описывали дипломаты США после так называемых акустических атак на Кубе. Он охарактеризовал эти проявления как «неопределенные необычные едва слышные звуки, сопровождающиеся слабым, но явным давлением на органы слуха», пишет China Morning Post.

Консульство оформило его рассказ в виде предупреждения, которое было затем разослано всем проживающим в Гуанчжоу американским гражданам. «Правительство США серьезно относится к этому сообщению и уведомило о случившемся китайские органы власти», — говорится в рассылке.

В Госдепартаменте США уточнили, что это единственный случай, когда признаки «акустической атаки» были зафиксированы в Китае.

Напомним, в мае 2017 года американские дипломаты, работающие на Кубе, и члены из семей начали жаловаться на головные боли, спровоцированные «странными звуками». Их жалобы спровоцировали заметное охлаждение в отношениях Вашингтона и Гаваны, поскольку кубинские специалисты подняли версию об «акустической атаке» на смех.

Между тем специалисты из США выдвинули ряд гипотез о происхождении странного звука, повлиявшего на состояние здоровья дипломатов и их близких. В числе предположений — «электромагнитное оружие» иностранной разведки, помехи от шпионского «жучка» и воздействие ультразвука с целью навредить американцам.