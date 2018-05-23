ДТП в Харькове: в крови Зайцевой опиаты не обнаружены

Киевский райсуд Харькова рассматривая дело по ДТП 18 октября 2017 года на улице Сумской, закончил изучать доказательства стороны обвинения

Пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик заявила: «Сегодня закончили исследовать доказательства стороны обвинения. Изучены результаты судебно-медицинских экспертиз потерпевших (тех, что выжили, и тех, что погибли), а также результаты обследования фигурантки дела Елены Зайцевой. Повторная судебно-токсикологическая экспертиза не выявила у нее опиаты».

По ее словам, суд удовлетворил ходатайство одного из потерпевших о допросе в суде врача, бравшего анализы у Зайцевой и писавшего медзаключение.

Кроме того, Дубовик добавила: «Следующее заседание — 30 мая, в 14:00. На нем начнут изучать доказательства стороны защиты».