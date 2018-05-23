Екатерина Скютте утверждает, что на проекте каждый живет, как сам считает нужным

Явление меня на проекте в качестве участника, даже для меня было не естественно и неожиданно. Происходящее здесь меня удивило, потому что все ситуации в периметре настолько накалены, что переживания за всех абсолютно реальные. Здесь нет наигранной грязи, здесь нет подставных и падших в своих принципах особ. Здесь ты живешь так, как считаешь нужным именно для себя. К сожалению, из-за сложенных стереотипов о проекте, со мной перестал общаться папа. Надеюсь все будет хорошо, ведь если есть голова на плечах, ничего дурного не будет!