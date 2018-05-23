Эмбер Херд и Вито Шнабель подогрели слухи о своем романе: звезд застали за поцелуями

Эмбер Херд и Вито Шнабель

Впервые о романе 32-летней Эмбер Херд и 31-летнего Вито Шнабеля заговорили еще в начале месяца — тогда папарацци удалось сфотографировать пару в машине. Выглядели они при этом максимум расслабленно и очень, как отметили очевидцы, по-домашнему, однако от вспышек фотографов знаменитости и не думали скрываться. С тех пор подтверждений тому, что Эмбер и Вито связывают романтические отношения, в сети так и не появлялось. До сегодняшнего дня!

Эмбер Херд и Вито Шнабель

На днях пара в очередной раз подогрела слухи о своем романе: Херд и Шнабеля видели за завтраком в одном из ресторанов Нью-Йорка. И своих чувств руг к другу они не скрывали.

Это точно были Вито и эта знойная красотка Эмбер Херд. Они целовались за завтраком. А потом они забрали свой заказ с выпечкой и ушли.

Несмотря на то что фотоподтверждения словам случайного прохожего нет, звучат его слова вполне убедительно. И Херд, и Шнабель, напомним, вот уже несколько месяцев ни с кем не встречаются. Актриса этой зимой окончательно рассталась с Илоном Маском, который, кстати, уже успел найти себе новую возлюбленную, а арт-дилер еще в ноябре прошлого года завершил свои трехлетние отношения с Хайди Клум. Как говорится, два одиночества наконец встретились и нашли друг друга.

Эмбер ХердВито Шнабель