ЕСПЧ присудил россиянам 2 млрд евро компенсаций за 20 лет

С мая 1998 года, когда Россия признала юрисдикцию ЕСПЧ, этот суд взыскал 1,95 млрд евро компенсации по жалобам против РФ. Об этом говорится на сайте движения «Общественный вердикт».

За два десятилетия суд зарегистрировал 148 688 жалоб на российские власти. Большинство этих исков (136 580) были признаны неприемлемыми. По 4549 жалобам были вынесены 2253 постановления — в ряде случаев несколько жалоб объединялись в одно производство.

За 20 лет ЕСПЧ чаще всего признавал нарушения прав россиян на справедливый суд (1093 случая), считал доказанными пытки (994 случая), отстаивал право обратившихся на свободу и личную неприкосновенность (932).