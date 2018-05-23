Евросоюз решил помирить Москву и Киев

Евросоюз решил помирить Москву и Украину ради собственного спокойствия. Так, замглавы Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович предложил Москве и Киеву провести трехсторонние переговоры в ближайшее время. Темой станет транзит и поставки российского газа в Европу.

Еврокомиссар выразил надежду, что на переговорах будут присутствовать представители «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». Евросоюз хочет с обеими сторонами обсудить сроки будущего транзитного контракта между РФ и Украиной, а также объемы и цены за транзит.

Стабильное и конструктивное сотрудничество между Москвой и Киевом в сфере энергетики имеет ключевое значение для Евросоюза, - заявил Шефчович, подчеркнув, что главную роль в этом играет именно долгосрочный контракт.

Напоминаем, что действующий контракт истекает в конце 2019 года. "Газпром" заявил, что Украине следует доказать объемы, которые она планирует переправлять через свою ГТС в Европу.