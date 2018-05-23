Фетисов: Джим Керри и Ди Каприо могут сыграть в матче на Северном полюсе

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Вероника Столбунова. Известные голливудские актеры Джим Керри и Леонардо Ди Каприо могут принять участие в товарищеском хоккейном матче на базе дрейфующего арктического лагеря экспедиции Русского географического общества "Барнео", сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.

Фетисов в среду был назначен послом доброй воли ЮНЕП по Арктике и Антарктике и организации товарищеской международной игры в хоккей недалеко от Северного полюса. Товарищеский хоккейный матч намечен на весну 2019 года.

"Изначально я так хотел отметить свое 50-летие 10 лет назад. Все наши великие хоккеисты, которых знает весь мир согласятся на участие - я уверен. Мы понимаем, что тут надо максимально охватить известных людей. Мы встречались и, например, (Джим) Керри с интересом воспринял это предложение. Ди Каприо сказал, что не умеет кататься на коньках, но как я знаю, он уже занимается этим вопросом и думаю, что к матчу он будет готов", - сказал Фетисов журналистам.