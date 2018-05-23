Гамбургская группа мира в Крыму: мы не допустим, чтобы СМИ ФРГ вводили нас в заблуждение

В Крыму продолжается визит гамбургской Группы мира. Немецкие гости распространили специальное коммюнике, где объясняют причины своего приезда на полуостров, который официальные власти Германии не признают частью России.

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«Мы не допустим, чтобы государственные СМИ Германии вводили нас в заблуждение, — говорится, в частности, в этом документе, который находится в распоряжении редакции «Парламентской газеты».

«В связи с тем, что официальная политика ФРГ не желает пожать протянутую руку, мы, народные дипломаты Германии, чувствуем в себе призыв, действовать по собственной инициативе», — сказано в коммюнике. Члены немецкой делегации готовы предложить конкретную помощь в организации программ по молодежному и преподавательскому обмену, в частности, в проведении практики выпускников средних школ Германии в России.

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