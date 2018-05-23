Генсек ФИФА выступила в защиту Оюба Титиева

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура ответила 14 международным и российским правозащитным организациям на их письмо по поводу преследования главы чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева.

«Мы считаем, что правозащитники по общему правилу должны иметь возможность осуществлять свою деятельность свободно и не опасаясь негативных последствий для себя. Поэтому даже в отсутствие у нас указаний на то, что задержание господина Титиева может быть каким-то образом связано с деятельностью ФИФА или с проведением чемпионата мира 2018 года, ситуация с господином Титиевым вызывает у нас глубокую обеспокоенность», — цитирует письмо Самуры «Интерфакс».

По словам главного секретаря ФИФА, необходимо, чтобы Титиеву «был обеспечен справедливый суд в соответствии с международными стандартами», и Международная федерация футбола, «обладая уникальными возможностями воздействия на российские власти в данной ситуации», может повлиять на ход событий.

Правозащитные организации — Amnesty International, Human Rights Watch, Frontline Defenders, Freedom House, Всемирная организация против пыток, Международная федерация за права человека, российские организации Комитет против пыток, комитет «Гражданское содействие», ЛГБТ-Сеть и другие — ранее направили в ФИФА письмо с призывом выполнить обязательства «по содействию соблюдению прав человека в странах», где под эгидой федерации проводятся футбольные соревнования.

О задержании Титиева стало известно 9 января. Пресс-служба «Мемориала» сообщила, что правоохранительные органы Чечни обвиняют правозащитника по ст. 228 УК РФ — в хранении наркотиков в крупном размере. Титиев не признает свою вину и утверждает, что наркотики ему подбросили.