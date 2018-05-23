Глава Сбербанка рассказал о переговорах с «Русалом» по долгам

Сбербанк ведет переговоры с попавшим под американские санкции «Русалом» Олега Дерипаски по урегулированию ситуации вокруг компании. Об этом заявил глава банка Герман Греф в эфире «России 24».

«Обслуживают они нормально. Переговоры мы, конечно, ведем в регулярном режиме и с руководством компании, и с правительством. И мы не видим угрозы никакой нашим кредитам. Я думаю, что какой-то конструктивный выход для компании будет найден», — приводит ТАСС слова банкира.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его банк отказался от сотрудничества с Дерипаской и компаниями бизнесмена до тех пор, пока против них действуют американские санкции.