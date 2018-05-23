Главный аналитик Sberbank CIB уволен после критики «Газпрома»

Глава аналитического подразделения Sberbank CIB Александр Кудрин уволен с должности, он покинет компанию по соглашению сторон, сообщает «Интерфакс».

Накануне стало известно, что из Sberbank CIB был уволен аналитик по нефтегазовому сектору Александр Фэк, участвовавший в составлении отчетов, в которых, в частности, критиковался «Газпром».

Так, в майском, отозванном вскоре отчете по «Газпрому» главными выгодоприобретателями строительства крупных газопроводов («Северный поток — 2», «Турецкий поток» и «Сила Сибири») названы подрядчики строительства, а не акционеры компании. Подрядчиками выступают «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз», частично принадлежащий семье Геннадия Тимченко.