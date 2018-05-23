Главы МИД России и Аргентины обсудили подготовку к саммиту G20

Министры иностранных дел России и Аргентины Сергей Лавров и Хорхе Фори провели в среду телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к запланированному на 30 ноября – 1 декабря саммиту «Большой 20».

Об этом российское внешнеполитическое ведомство сообщает на своем официальном сайте. Там же говорится, что помимо подготовки саммита G 20, который пройдет в Буэнос-Айресе, министры обсудили ряд других актуальных тем:

«Министры подтвердили взаимный настрой на укрепление российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства, обсудили ряд вопросов двусторонней и международной повестки дня».

Напомним: в понедельник 21 мая в столице Аргентины прошло заседание глав МИД стран «Большой двадцатки», на котором российского министра иностранных дел Сергея Лаврова заменял его заместитель – Александр Пенкин.