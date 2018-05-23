Госдеп отверг обвинения Венесуэлы в адрес своих дипломатов

США отвергают обвинения властей Венесуэлы в адрес своих дипломатов, объявленных во вторник персонами нон грата, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт."Мы видели сообщения, что режим (президента Венесуэлы Николаса — ред.) Мадуро намерен объявить поверенного в делах (США в Венесуэле – ред.) Тодда Робинсона и заместителя главы миссии Брайана Наранджоу персонами нон грата. Мы полностью отвергаем лживые обвинения, выдвинутые режимом Мадуро в отношении наших коллег", — сказала она.Ранее Мадуро объявил персоной нон грата поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона.