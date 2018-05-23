Гройсман: Полиция и СБУ проверяют возможную связь между случаями распыления газа в школах

Национальная полиция совместно с СБУ проверяют возможную взаимосвязь между случаями распыления слезоточивого газа в школах. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина, передает 112 Украина.

«Участились случаи, когда в школах дети распыляют слезоточивый газ из баллончиков. Нацполиция сейчас совместно с СБУ работают, чтобы выявить, есть ли связь между этими случаями, это уже пошла такая некоторая волна. Надо определить, кто продает эти баллончики, как они попадают в руки к этим детям, — это же конкретное есть лицо», — сказал Гройсман.

По словам премьера, он поручил провести разъяснения среди детей в школах.

«Поэтому я попросил в школах, соответствующее поручение я несколько дней назад подписал, но я просил бы усилить работу и разъяснения среди детей в школах с точки зрения неприемлемости таких действий. Думаю, все это понимают. В том числе, надо более тщательно посмотреть на причины, почему так возникает, — это просто происходит нескоординировано, или это уже начинают координировать между школами. Эти вещи надо просто прекращать. Соответственно и МВД разъяснения среди детей еще раз провести, чтобы этого не возникало», — добавил Гройсман.

Ранее Гройсман пообещал cделать прививки на камеру.

Фото: 112