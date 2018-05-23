Гройсман поссорился с Данилюком на заседании Кабмина

На заседании правительства произошла перепалка между премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром финансов Александром Данилюком. Об этом сообщает Левый берег со ссылкой на слова присутствовавших на заседании министров.

«Данилюк в достаточно ультимативной форме потребовал назначить себе пятого заместителя, представление на которого подано давно. Гройсман в не менее жесткой манере ответил, что не будет этого делать. В отчет на что Данилюк сказал, что пусть в таком случае на него самого готовят представление на отставку», – пишет издание.

Данилюк в комментарии журналистам сказал, что добровольно в отставку не уйдет.

«Если хотят, пусть увольняют. Сам я в отставку не пойду — не такой я человек… И все же я настаиваю на том, чтобы Минфин был полностью укомплектован и работал в соответствии с законодательством», – высказал свою позицию министр.

Напомним, ранее за отставку Данилюка выступил генпрокурор Юрий Луценко.

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