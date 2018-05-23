Хазанов готов озвучить попугая Кешу в полнометражке «Союзмультфильма»

«Союзмультфильм» собирается снять продолжение известного мультфильма о приключениях попугая Кеши, сообщает РБК со ссылкой на председателя правления компании Юлиану Слащеву. Развернутый синопсис продолжения писал автор оригинальной серии «Возвращение блудного попугая».

«Мы делаем пилотный эпизод. И если он получится, запустим в производство сериал, а потом и полнометражный фильм. Одна из идей — сделать из Кеши современного стендапера. Он же, по сути, всегда таким и был», — поведала Слащева.

По ее словам, если идею удастся реализовать, это будет первый коммерческий полнометражный фильм «Союзмультфильма», а потом компания будет принимать решение о запуске других полнометражек.

Актер Геннадий Хазанов, который озвучил попугая в первых трех сериях 1984-1988 годов, готов поработать над продолжением мультфильма, передает радиостанция «Говорит Москва». «Я пока не в курсе дела. Кроме моего принципиального согласия. Если предложат, то да, да», — сказал он.

Ранее «Союзмультфильм» снял продолжение мультфильма «Простоквашино». После выхода первой новой серии писатель Эдуард Успенский, по мотивам произведений которого были сняты оригинальные серии, обвинил компанию в плагиате и напомнил, что права на персонажей принадлежат ему.

«Союзмультфильм» предложил писателю 5 млн рублей за выкуп этих прав, но Успенский отказался и подал заявления в Счетную палату, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет.