Хитрый ход России: Сергей Лавров не появился на G20

Западные политики так и не добились полной изоляции России на международной арене. Москва является почетным гостем на многих саммитах, и отечественных чиновников ждут для заключения стратегически важных договоров. Именно это и подтвердили в МИД РФ, ответив на очередную попытку Запада унизить Россию.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, возглавляющий российскую делегацию на проходящей в Буэнос-Айресе министерской встрече G20, заявил, что никакой изоляции России в ходе мероприятия не было.

По словам дипломата, в связи с отменой визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Латинскую Америку те двусторонние контакты, которые планировали провести в ведомстве, были отменены.

Тем не менее, во время мероприятия удалось осуществить короткие контакты с рядом стран. Эти государства «напоминали нам, что они рядом с нами, что они хотят сотрудничать с нами, что будут развивать взаимные контакты».

Замминистра также обратил внимание, что на завершившейся министерской встрече не была поставлена задача прийти к единому знаменателю.

В частности он отметил, что попытка акцентировать внимание на инцидент в Солсбери и его связь с химическими атаками в Сирийской республике фактически ничем не завершилась. По мнению Панкина, это был «голос меньшинства».

Таким образом, можно прийти к выводу, что «неприезд» главы МИД РФ Сергея Лаврова в Латинскую Америку был абсолютно правильным и логичным.

Вероятно, Москва не посчитала принципиальным совершать визит на высоком уровне, так как у российских политиков запланированы иные мероприятия, на которых предполагается подписать какие-либо контракты.

Более того, не стоит забывать, что с 24 по 26 мая в Санкт-Петербурге состоится одно из важных экономических событий — Петербуржский международный экономический форум ПМЭФ-2018. В числе гостей мероприятия будут глава Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

Очевидно, что именно на площадках этого мероприятия будут подписаны важнейшие контракты. К слову, на форуме в 2017 году было подписано 475 инвестиционных соглашений, меморандумов и договоров «о намерениях» на общую сумму 1817,9 млрд. рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

Также вполне обоснованно предположить, что Москва таким образом «прощупывает почву». Ведь, не поехав в Латинскую Америку на высшем уровне, Россия могла наблюдать за реакцией отечественных партнеров.

Антон Орловский, для «Русской Весны»