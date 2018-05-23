И янки поплыли: российские военные преподали урок опозорившимся американским морякам

Показательный случай в полной мере отразил силу российского духа и приверженность воинской чести.

Российский журналист Владимир Соловьев на своей странице в Twitter напомнил россиянам о силе духа наших моряков.

В качестве примера он разместил видеоролик с Международного смотра флотов, который прошёл в прошлом году в Паттайе.

Видеокадры прохода российских и американских моряков после сильнейшего тропического ливня, обрушившегося в день парада флотов, пользователи Сети уже нарезали в отдельный ролик. Авторы весьма креативно подчеркнули разницу между выправкой россиян и американцев, наложив определенный музыкальный ряд, сообщает tsargrad.

И хотя на параде не звучал марш «Прощание Славянки», российские моряки БПК «Адмирал Пантелеев» шли так, как будто музыка гремела. Россияне прошли мимо восторженной толпы четко и уверенно, печатая шаг, тогда как американцы прогулочным шагом, помахивая руками, «протащились» по центральной улице города.

Российских моряков встретили громкими криками и возгласами.

Соловьев сопроводил свой пост надписью:

Без лишних слов pic.twitter.com/MRpUk1YxA3

— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 22 мая 2018 г.