Иньеста продолжит карьеру в Японии

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Бывший полузащитник испанской "Барселоны" Андрес Иньеста продолжит карьеру в японском футбольном клубе "Виссел Кобе".

Иньеста в конце апреля объявил, что по окончании сезона покинет "Барселону" после 16 лет, проведенных в клубе. В среду 34-летний испанец в своем микроблоге в Twitter опубликовал фотографию с японским миллиардером владельцем "Виссел Кобе" Хироси Микитани и оставил подпись: "По дороге в мой новый дом с моим другом".

В составе "Барселоны" Иньеста стал девятикратным чемпионом Испании и шестикратным победителем Кубка страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и трижды клубный чемпионат мира. Иньеста является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.

В июне 2017 года состав "Виссел Кобе" пополнил экс-нападающий сборной Германии Лукас Подольски.