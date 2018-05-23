Инсайдер: Хлое Кардашьян хочет выйти замуж за Тристана Томпсона, несмотря на скандал с его изменами

Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян

Хотя 33-летняя Хлое Кардашьян публично не прокомментировала скандал с изменами своего 27-летнего бойфренда Тристана Томпсона, близкие к звезде источники говорят, что она окончательно от него оправилась.

С каждым днем она выглядит все счастливее,

— сообщает инсайдер.

Хлое не только простила неверного возлюбленного, из-за которого осталась в Кливленде (там он выступает за баскетбольную команду "Кливленд Кавальерс") и, кажется, не собирается возвращаться в Лос-Анджелес, но и даже готова выйти за него замуж.

Она хочет, чтобы семья была вместе. Хлое хочет выйти за Тристана замуж, но серьезных разговоров относительно свадьбы они еще не вели. Она говорит о будущем с ним и считает, что они во всем могут разобраться и счастливо жить вместе,

— говорит близкий к звезде источник.

Что же до Тристана, то он, если верить западным СМИ, согласился с тем, что его поведение было неприемлемым, и теперь хочет наладить отношения с матерью своего ребенка. И если в течение некоторого времени после рождения дочери он лишь навещал малышку и ее мать, то теперь Тристан, Хлое и их дочь Тру живут вместе.

К слову, семья Хлое ее решение простить бойфренда совсем не одобряет, однако во всем старается оказывать ей поддержку.

Хлое все равно, кто и что думает. Она выглядит очень счастливой, и ей очень нравится быть мамой,

— заключил инсайдер.