Инстаграм добавил новую полезную функцию

Начиная с сегодняшнего дня, Instagram добавил всем пользователям возможность отключать рассылки от тех друзей, чьи данные вы временно не хотите видеть.Другие пользователи по-прежнему смогут просматривать ваш профиль, но обновления они получать не будут. При этом другие пользователи не увидят изменений, а вы будете получать предупреждения от отключенных пользователей, которые помечают вас в сообщениях.Для включения функции нужно зайти в меню (кнопка с тремя точками). Там можно указать, отключать только сообщения или же сообщения и истории определённой учётной записи. Кроме этого, можно выбрать определённые истории и точно также отключить.Если ваш друг пишет в Instagram кучу сообщений, не всегда удобно реагировать на каждое. Подобная функция позволяет не отвлекаться ежеминутно, а просмотреть затем все сообщения разом.