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» » Инстаграм добавил новую полезную функцию

Инстаграм добавил новую полезную функцию


Добавлено: 23 май 2018 в 05:06, Категория: Технологии
Инстаграм добавил новую полезную функцию
Начиная с сегодняшнего дня, Instagram добавил всем пользователям возможность отключать рассылки от тех друзей, чьи данные вы временно не хотите видеть.

Другие пользователи по-прежнему смогут просматривать ваш профиль, но обновления они получать не будут. При этом другие пользователи не увидят изменений, а вы будете получать предупреждения от отключенных пользователей, которые помечают вас в сообщениях.

Для включения функции нужно зайти в меню (кнопка с тремя точками). Там можно указать, отключать только сообщения или же сообщения и истории определённой учётной записи. Кроме этого, можно выбрать определённые истории и точно также отключить.
Если ваш друг пишет в Instagram кучу сообщений, не всегда удобно реагировать на каждое. Подобная функция позволяет не отвлекаться ежеминутно, а просмотреть затем все сообщения разом.

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Добавлено: 23 май 2018 в 05:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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