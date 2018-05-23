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» » Instagram позволит «отключить» посты выбранных пользователей

Instagram позволит «отключить» посты выбранных пользователей


Добавлено: 23 май 2018 в 15:07, Категория: Новости на сегодня
Instagram позволит «отключить» посты выбранных пользователей

Социальная сеть Instagram представила новую функцию, позволяющую отключать сообщения пользователей, не отписываясь от них. Как обещает Instagram, обновление станет доступно в ближайшее время.

С новой функцией пользователь сможет отключить нежелательные или навязчивые сообщения в ленте. Автор нежелательных записей не будет уведомляться, что его публикации не отображаются в ленте.

«Отключенные» записи можно будет просмотреть в профиле пользователя и даже вернуть в ленту. Кроме обычных записей, отключить можно будет и публикации в Stories.

По данным Instagram, люди ежедневно проводят в этой социальной сети около 25 минут.


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Добавлено: 23 май 2018 в 15:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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