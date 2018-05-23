Исполнителей западных санкций ждут уголовные сроки

Россиян, которые поддерживают западные санкции или способствуют их введению, предлагают лишать свободы на срок до четырех лет.

Авторами этой инициативы стали депутаты Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В первом чтении законопроект был принят 15 мая. А 23 мая его обсудят на заседании думского Совета по законотворчеству, куда приглашены бизнесмены и эксперты, которые обратились в парламент с предложениями о доработке законопроекта ко второму чтению. Читайте по теме

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Для обсуждения законопроекта приглашены руководители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации европейского бизнеса, Торгово-промышленной и Общественной палат, «Деловой России», представители банковского сообщества (Сбербанк, ВТБ), российских компаний («Х5 Ритейл групп», ПАО «ТМК»), а также ведущих научных институтов России (ВШЭ, РАНХиГС). Также в совещании примут участи представители всех парламентских фракций, главы профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации.

По словам Вячеслава Володина, работа над инициативой продолжается. Ранее он заявил, что представители российского бизнеса сами просили ввести ответственность за соблюдение санкций США и других государств на территории России. Спикер не сомневается, что противники такого решения либо недопонимают его необходимость, либо, наоборот, действуют сознательно против интересов России.

Законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьёй «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введённых иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией».

Максимальный штраф по этой норме составит 600 тысяч рублей, а срок наказания — 4 года лишения свободы.

Также законопроектом об ответственности за исполнение санкций предусмотрено наказание за предоставление рекомендаций и передачу сведений, которые привели или могут привести к их введению санкций в отношении российских компаний и подконтрольных им гражданам. За такие правонарушения максимальный штраф составит 500 тысяч рублей, а срок наказания — 3 года лишения свободы.

«Эти меры предусмотрены не для юридических лиц, а для физических, то есть к уголовной ответственности нельзя будет привлечь банк или компанию», — пояснил один из авторов документа, первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

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