Иво Бобул заявил о намерении участвовать в президентских выборах

Певец Иво Бобул в эфире канала 112 Украина заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.

Он сказал, что начинает собирать деньги на избирательную кампанию.

«Я решился на этот шаг, потому что вижу, что страна, в которой мы живем, идет не туда, куда нужно, мы валимся в какую-то пропасть и нужно остановиться… Команда у меня готова, программа готова. Когда придет время выборов и анонсировать предвыборную программу, мы это сделаем», — сказал Бобул.

По его словам, он собирается поехать в США поговорить с президентом Дональдом Трампом по поводу финансирования своей предвыборной кампании.

Напомним, в мае прошлого года спикер Евровидения заявил, что Иво Бобул отказался выступать во время конкурса.

Фото: MPort