Из УК РФ решили убрать «предпринимательские» статьи

Верховный суд готовит законопроект о декриминализации некоторых составов преступлений, и в рамках этих изменений из-под действия Уголовного кодекса РФ может быть выведено незаконное предпринимательство, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, участвующим в дискуссии сторонам пока не удалось прийти к компромиссу по декриминализации растраты и мошенничества в крупном размере.

«Обсуждается возможность частичной или полной декриминализации составов преступлений, отраженных в ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ, регламентирующей заключение под стражу», — пишет «Ъ».

Помимо незаконного предпринимательства (ст. 171 УК) в административные правонарушения могут также перейти «причинение ущерба» (ч. 1 ст. 165 УК РФ) и другие «предпринимательские статьи» Уголовного кодекса, по которым и сейчас присуждаются штрафы и минимальные сроки, а также некоторые виды мошенничества, совершенные фигурантами впервые.

Сейчас за незаконное предпринимательство может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, за имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием — до года.