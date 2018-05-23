Израиль назвал авиаудары по сектору Газа ответом на прорыв границы

Израильская авиация нанесла удары в ответ на прорыв через границу группы палестинцев, сообщили в армейской пресс-службе.

Атаки с воздуха были нанесены в качестве ответа на продолжающиеся попытки запуска воздушных змеев и беспилотников, которые используют для организации поджогов на израильской территории.

В свою очередь палестинское агентство «аль-Раи» сообщает, что среди целей израильской бомбардировки были два катера, один из которых позже сгорел.

Акции протеста возле израильской границы начались на фоне переноса американского посольства в Иерусалим. В результате погибли более 60 палестинцев, пытавшихся прорваться через границу.