Как Алекс Любомирски сделал свадебную фотосессию Меган Маркл и принца Гарри за три минуты

21 мая мир увидел первые официальные свадебные фотографии, сделанные известным фотографом Алексом Любомирски. Он же делал снимки Меган Маркл и принца Гарри по случаю их помолвки. Об этой фотосессии автор также рассказал нечто интересное.



Оказывается, на фотосессию измученных молодоженов было дано всегда три с половиной минуты. За это время Любомирски нужно было сделать идеальные кадры герцогов Сассекских. Автор рассказал, что фотография, где Меган и Гарри сидят на ступеньках, была сделана случайным образом. Меган буквально упала на своего мужа и те засмеялись. «У нас было всего три с половиной минуты, чтобы сделать несколько снимков. Я сказал Меган, чтобы она села на лестницу. А она просто упала. Тогда они стали смеяться, потому что они были без сил и думали, что наконец-то все закончилось. Это был один из самых прекрасных моментов», — поведал он.

Другие же снимки получились не случайно и были названы самыми смелыми и глубоко личными королевскими портретами всех времен. «Я не хотел, чтобы эти снимки были похожи на фотографии спортивной команды или армейские кадры, когда все стоят соответственно регламенту строго по линии. Поэтому мы расположили всех членов королевской семьи по-разному: кто-то стоял, кто-то сидел, а дети были на коленях у родителей», — поделился он.



По сообщению Кенсингтонского дворца, фотографии понравились всем членам королевской семьи. «Для меня было невероятной честью запечатлеть всю историю любви герцога и герцогини Сассекских, начиная с их помолвки и заканчивая официальными свадебными портретами. Это была очень красивая глава в моей карьере, которую я никогда не забуду», — сказал он.

Помолвочная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл запомнилась многим пользователям, но не многие знают, что ее автором стал Алекс Любомирски. Он работал с такими знаменитостями как Джулия Робертс, Дженнифер Энистон и Кира Найтли, а его имя нередко звучит в фешн-индустрии. Несмотря на это, предложение стать автором помолвочной фотосессии королевских особ для него стало неожиданностью. Посоветовал фотографа Меган и Гарри один из их друзей.

«Думаю, один из друзей Меган увидел в Instagram, что как раз в то время, когда они объявили о помолвке, я был в Великобритании. А потом этот человек сказал ей, что она обязательно должна со мной встретиться и что я ей очень понравлюсь», — рассказал он в интервью изданию E! News.

Сам съемочный процесс прошел легко и оставил у фотографа лишь приятные воспоминания. «Это была одна из самых простых и радостных работ, потому что они были безумно влюблены. Я им сказал: «Просто будьте собой, а я буду вас фотографировать», — говорит он.