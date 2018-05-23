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Кэти Перри и Орландо Блум официально вместе


Добавлено: 23 май 2018 в 01:14, Категория: Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум официально вместе

Американская певица Кэти Перри официально подтвердила, что они с Орландо Блумом снова вместе. В финале сезона American Idol девушка призналась в своей любви к одну из участников шоу, а потом добавила, что она не одинока.

По факту певица не произнесла имя Орландо, но кто кроме него это может быть. Недавно пара вместе ездила в Ватикан на встречу с папой Римским. На пути они держались за руки и выглядели абсолютно влюбленными. Надеемся, что этот роман закончится свадьбой.





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Добавлено: 23 май 2018 в 01:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fashiontime

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