Кэти Перри и Орландо Блум официально вместе

Американская певица Кэти Перри официально подтвердила, что они с Орландо Блумом снова вместе. В финале сезона American Idol девушка призналась в своей любви к одну из участников шоу, а потом добавила, что она не одинока.

По факту певица не произнесла имя Орландо, но кто кроме него это может быть. Недавно пара вместе ездила в Ватикан на встречу с папой Римским. На пути они держались за руки и выглядели абсолютно влюбленными. Надеемся, что этот роман закончится свадьбой.











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