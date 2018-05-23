Коммунальная катастрофа в Днепропетровске: сотни тысяч людей остались без воды (ВИДЕО)

В ночь на среду, 23 мая, в Днепропетровске произошла крупная авария на магистральном трубопроводе, оставившая без воды несколько районов города.

Заммэра города Михаил Лысенко оптимистично предположил, что на ликвидацию аварии коммунальщикам потребуется «пять-шесть часов», однако, судя по кадрам видео, устранение причин и последствий ЧП вряд ли будет быстрым.

Местные СМИ уточняют, что подача воды прекращена в центре Днепропетровска, на жилмассивах Победа, Солнечный и Парус, где проживает более 300 тыс. человек. Водоснабжение отсутствует и в детских учебных заведениях: школах и детсадах.