КС РФ дал студентам колледжей право на третью отсрочку от армии

Студенты колледжей получат возможность использовать отсрочку от армии для завершения среднеспециального образования. К такому выводу пришел Конституционный суд, изучив соответствующее положение закона «О воинской обязанности» и признав его неконституционным, передает РБК.

Иск, в ходе рассмотрения которого был затронут вопрос об отсрочке, подал в Ленинский суд Санкт-Петербурга учащийся в колледже призывник. Он заявил, что его призвали в армию незаконно, нарушив тем самым две статьи Конституции РФ — о равенстве прав и свобод гражданина (ст. 19) и об основаниях для их ограничения (ст. 55).

Молодого человека призвали, исходя из положений закона «О воинской обязанности», согласно которому первая отсрочка от армии дается ученикам средней школы на период обучения (если им исполнилось 18 лет до итоговой аттестации) или студентам колледжей для получения среднеспециального образования.

Третья отсрочка не предоставляется, но призывник истолковал это как свое неравенство перед законом по сравнению с другими учащимися колледжей.

Напомним, в конце апреля Конституционный суд признал за студентами магистратуры право на третью отсрочку от армии — при условии, что магистратура является частью непрерывного высшего образования.

Судьи КС сочли неконституционным подпункт «а» пункта 2 статьи 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», согласно которому студенты вузов могли воспользоваться отсрочкой только единожды — и желающие пойти в магистратуру после получения диплома бакалавра уже не могли ее получить (так как она была бы третьей по счету для тех военнообязанных, которые стали совершеннолетними до окончания школы).