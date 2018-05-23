Мария Кохно рассказала о полном неприятностей отдыхе в Испании

Скажу честно, путь в Испанию был долгий, тк сюда я летела из солнечного Тая, где когда-то проходил мой медовый месяц. Долго я думала, лететь мне или нет, тк я люблю отдыхать исключительно в обществе близких мне людей. В итоге подумала, что стоит выйти из зоны комфорта. Испания ассоциировалась исключительно со счастьем, тк я здесь была с мамулей, когда мы ездили в кругосветный круиз.Началось все с того, что у Тани украли все документы, тел, паспорта, карточки. На утро в сказочном парке «Цитаделья» впервые потеряла сознание! Ходила по Барсе, как плавала, все думала, сделаю покупки на Майорке. В итоге вчера утром, когда я ушла на пляж, в моем отеле украли Все деньги. Сегодня утром поехали в посольство оформлять Тане документы, чтобы она выехала, и приехали в бизнес-зал, спокойно сели, и в момент посадки в самолёт, у нашей Сани украли паспорт, и я честно думала, что это знак и самолёт упадёт, поэтому я выпила бутылку вина залпом! Короче как мы приземлились, у Маши пропал чемодан! Короче - это пи*дец полный!