Мария Захарова прокомментировала заявление Юлии Скрипаль

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — Юлии Скрипаль, которая передала видеозапись журналистам через полицейских.

Захарова заявила РБК, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Лондоне постоянно пытались добиться контакта с Юлией «с главной целью — удостовериться, что ее не удерживают насильно, что за нее не выдают другого человека, получить из первых рук информацию о ее состоянии и состоянии ее отца».

Юлия, напомним, сообщила, что благодарна за поддержку, но пока не готова идти на контакт с российским посольством и прибегать к его услугам.

По словам девушки, из-за отравления ее жизнь «перевернулась с ног на голову», и сейчас она пытается жить сегодняшним днем и видит своей главной целью заботу о собственном здоровье и всяческое содействие скорейшему выздоровлению отца.