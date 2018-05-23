Медведев раздал поручения по реализации «майского указа»

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал перечень поручений, которые члены кабмина должны выполнить в рамках реализации национальных целей и стратегических задач развития страны до 2024 года («майского указа» президента РФ Владимира Путина). Список поручений опубликован на сайте правительства РФ.

Минэкономразвития РФ и Минфин России при участии «заинтересованных федеральных органов исполнительной власти» должны подготовить «проекты Основных направлений деятельности правительства РФ на период до 2024 года и прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, обеспечивающих достижение национальных целей развития РФ на период до 2024 года, определенных пунктом 1 указа».

Федеральному проектному офису, Минфину РФ, Минэкономразвития и Минюсту поручено до 1 июня подготовить проект методических указаний по разработке предусмотренных «майским указом» нацпроектов, включая «обеспеченные финансовыми ресурсами трехлетние детальные "скользящие" планы мероприятий, обеспечивающих достижение контрольных точек». Кроме того, указанные ведомства определят ответственных за выполнение этих указаний.

Правительственные ведомства на основе этих указаний должны до 29 июня подготовить «в рамках своих компетенций» предложения по реализации задач «майского указа» — с динамикой целевых показателей по годам, уточненным перечнем задач, указанием контрольных точек, определением источников и параметров финансирования.

Кроме того, премьер-министр РФ поручил разработать соответствующие национальные проекты (программы) до 15 августа и планы мероприятий по их реализации до 1 октября.

Минфину и Минэкономразвития до 6 июля представят свои предложения по финансовому обеспечению мероприятий национальных проектов из «майского указа».

Минэкономразвития, Минтрансу, Минэнерго, Минфину, министерству цифрового развития, Минвостокразвития и Минкавказу до 15 августа поручается разработать и представить кабмину проект комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.