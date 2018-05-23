Международная Букеровская премия досталась Ольге Токарчук

Международная Букеровская премия присуждена писательнице и поэтессе из Польши Ольге Токарчук.

«Нет слов, чтобы выразить радость. [Роман] "Полеты" ("Flights" в переводе Дженнифер Крофт) удостоен Международной Букеровской премии!!!» — написала Токарчук в фейсбуке.

Победитель престижной литературной премии был объявлен Музее Виктории и Альберта в Лондоне, пишет The Guardian.

«"Полеты" — это роман о путешествиях в 21-м веке и об анатомии человечества… "Полеты" направляют читателя через поверхностный слой современности к ядру самой природы человека», — говорится в аннотации к роману на сайте премии.