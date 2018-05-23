МИД РФ рассказал о мизерных зарплатах боевиков ИГ

В 2017 году боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) стали получать на 90% меньше, чем годом ранее, передает ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрия Феоктистова.

По его словам, общий бюджет террористической организации в минувшем году составил 400 млн долларов, тогда как три года назад в нем было 1,8 млрд долларов.

Феоктистов уточнил, что ИГ продолжает выплачивать компенсации семьям погибших боевиков, в то время как «зарплаты рядовых игиловцев по сравнению даже с 2016 годом упали почти на 90% — два года назад размер выплат составлял до полутора тысяч долларов, а теперь суммы уже совсем мизерные». Тем не менее группировка сохраняет «свой потенциал и способность совершать теракты, вербовать новых сторонников, распространять идеологию».

Дипломат предупредил, что ослабление и децентрализация «Исламского государства» может привести к усилению другой запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида», доходы которой сейчас значительно выше.