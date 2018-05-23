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МИД России назвал сроки выхода Украины из СНГ


Добавлено: 23 май 2018 в 14:28, Категория: Новости на сегодня
МИД России назвал сроки выхода Украины из СНГ

Официальная процедура выхода Украины из СНГ займет около года «в случае цивилизованного подхода», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Интерфакс».

На данный момент закрыто представительство Украины при штаб-квартире СНГ в Минске, оба работавших в нем дипломата отозваны.

По ее словам, Киев уже давно не участвует в уставных органах СНГ.

«Рассматриваем заявление президента Украины Петра Порошенко на этот счет как очередную показательную акцию, направленную на то, чтобы произвести впечатление на своих западных спонсоров», — отметила Захарова.

В апреле президент Украины Петр Порошенко поручил украинскому правительству начать процедуру выхода из СНГ. 19 мая Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей Украины из уставных органов Содружества.


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Добавлено: 23 май 2018 в 14:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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