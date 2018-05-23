Минкульт России открестился от планов запрета Booking.com

Министерство культуры России «не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности». Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его сайте.

Ранее подведомственный Минкульту Ростуризм сообщил о получении от министерства письма с требованием рассмотреть предложение по запрету работы в России Booking.com.

Такое предложение поступило от главы туроператора «Свой туристический сервис» Сергея Войтовича, пожаловавшегося на конкуренцию со стороны Booking.com.

В Минкульте отметили, что запрос в Ростуризм является формальной процедурой, которая была проведена в соответствии с законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

«Минкультуры России направило в профильное ведомство (Ростуризм) указанное обращение гражданина с целью подготовки ответа. Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер», — заверили в министерстве.

Там подчеркнули, что «работе сервиса Booking.com на территории Российской Федерации ничто не угрожает».